NBC News: американка откусила ухо соседке из-за кражи вейпа

Жительница Флориды напала на свою соседку, заподозрив ее в краже вейпа и алкоголя, во время драки она откусила ей часть уха. Об этом сообщает NBC News.

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18-летняя американка была арестована за нападение на 23-летнюю соседку, которая возвращалась с вечеринки. Девушка набросилась на знакомую, обвинив ее в краже электронной сигареты и алкоголя, между соседками началась ссора, которая быстро переросла в бой без правил.