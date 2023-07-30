NBC News: американка откусила ухо соседке из-за кражи вейпа

Жительница Флориды напала на свою соседку, заподозрив ее в краже вейпа и алкоголя, во время драки она откусила ей часть уха. Об этом сообщает NBC News.
18-летняя американка была арестована за нападение на 23-летнюю соседку, которая возвращалась с вечеринки. Девушка набросилась на знакомую, обвинив ее в краже электронной сигареты и алкоголя, между соседками началась ссора, которая быстро переросла в бой без правил.
В ходе драки девушка откусила 23-летней приятельнице верхнюю часть уха. Прибывшие на вызов полицейские задержали нападавшую. Пострадавшей потребовалась помощь медиков, она доставлена в больницу. Обеим девушкам предъявлено обвинение в нанесении побоев, сообщили в службе шерифа, обстоятельства драки устанавливаются.
Газета.Ru: главные новости