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Девушка откусила ухо соседке во время драки из-за вейпа

Жительница Флориды напала на свою соседку, заподозрив ее в краже вейпа и алкоголя, во время драки она откусила ей часть уха. Об этом сообщает NBC News.

NBC News: американка откусила ухо соседке из-за кражи вейпа
© Газета.Ru

18-летняя американка была арестована за нападение на 23-летнюю соседку, которая возвращалась с вечеринки. Девушка набросилась на знакомую, обвинив ее в краже электронной сигареты и алкоголя, между соседками началась ссора, которая быстро переросла в бой без правил.

В ходе драки девушка откусила 23-летней приятельнице верхнюю часть уха. Прибывшие на вызов полицейские задержали нападавшую. Пострадавшей потребовалась помощь медиков, она доставлена в больницу. Обеим девушкам предъявлено обвинение в нанесении побоев, сообщили в службе шерифа, обстоятельства драки устанавливаются.

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