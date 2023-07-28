Появилось видео с моментом попадания ракеты в кафе в Таганроге

Газета «Известия» опубликовала видео с моментом попадания украинской ракеты в кафе «Чехов сад» в Таганроге.

На кадрах, снятых на видеорегистратор автомобиля, видно, как ракета попадает в здание, после чего происходит взрыв.

До этого Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту атаки территории Ростовской области со стороны Украины. По информации следствия, 28 июля украинские войска атаковали территорию Таганрога, применив ракету неустановленного типа с высокими поражающими свойствами.

Минобороны РФ заявляло, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру Таганрога переоборудованным вариантом ракеты ПВО С-200. Губернатор Ростовской области Виталий Голубев сообщал, что при взрыве в городе пострадали 12 человек, девять из которых были госпитализированы, а один получил черепно-мозговую травму.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.