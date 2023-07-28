В аэропорту Парижа пассажирка ранила сотрудницу таможни

Сотрудница таможни парижского аэропорта Шарль-де-Голль была ранена пассажиркой из Перу, уличенной в перевозке 3 кг кокаина. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на прокуратуру коммуны Бобиньи (департамент Сен-Сен-Дени).

По данным AFP, инцидент произошел в четверг вечером, когда сотрудница таможни сопровождала задержанную пассажирку в туалетную комнату. 20-летняя нарушительница сумела завладеть оружием сотрудницы, из которого произвела выстрел. Пришедшие на помощь коллеге служащие аэропорта вмешались в ситуацию, не допустив трагического исхода.

В отношении перуанской пассажирки начато расследование по подозрению в покушении на убийство представителя власти и нарушении законодательства по борьбе с наркотрафиком.