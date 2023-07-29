В Таганроге открыли горячую линию после падения украинской ракеты

В Таганроге после падения ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центре города открыли горячую линию для пострадавших. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в своем Telegram-канале.

«В администрации города организована горячая линия для пострадавших. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (8634) 43-12-09», — написал он.

Политик также отметил, что на текущий момент комиссия по обследованию домов продолжает свою работу.

28 июля Минобороны России заявило о ракетном ударе по Таганрогу. По данным ведомства, системы ПВО перехватили ракету комплекса С-200, однако ее осколки упали на город. Позднее губернатор области Василий Голубев сообщил о перехвате второй ракеты в Азовском районе. Его слова также подтвердили в оборонном ведомстве.