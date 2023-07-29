С доставкой тела умершей в Малайзии блогерши-вегана в РФ возникли проблемы

С доставкой тела умершей в Малайзии блогерши-вегана Жанны Самсоновой, известной как Zhanna D'Art, возникли проблемы. Как стало известно изданию Россию уже неделю.

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По информации издания, изначально тело Самсоновой должны были кремировать, однако позже появилась информация, что его забальзамируют.

«Мать Жанны многократно обращалась за помощью в консульский отдел Посольства России в Малайзии, но решить проблему это не помогло. Дипломаты говорят, что до них пока не дошли необходимые бумаги», — добавляют журналисты.

О смерти Жанны Самсоновой стало известно ранее. По предварительной информации, причиной смерти стала холероподобная инфекция. Однако мать погибшей допустила, что смерть могла наступить на фоне истощения организма веганской диетой.