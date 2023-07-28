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В кафе в центре Москвы обрушился потолок

В московском кафе «Пироги, вино и гусь» на Цветном бульваре обрушился потолок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно имеющейся информации, обрушение произошло из-за строительных работ на этаже выше. Из-за ошибки при работе с отбойными молотками строители пробили перекрытие, что привело к обрушению.

Момент обрушения попал на кадры камеры внутреннего наблюдения. На них можно увидеть, как уборщица заведения смогла отпрыгнуть в сторону за несколько мгновений до того, как в кафе упал потолок. В результате инцидента никто не пострадал.

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