В кафе в центре Москвы обрушился потолок
В московском кафе «Пироги, вино и гусь» на Цветном бульваре обрушился потолок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно имеющейся информации, обрушение произошло из-за строительных работ на этаже выше. Из-за ошибки при работе с отбойными молотками строители пробили перекрытие, что привело к обрушению.
Момент обрушения попал на кадры камеры внутреннего наблюдения. На них можно увидеть, как уборщица заведения смогла отпрыгнуть в сторону за несколько мгновений до того, как в кафе упал потолок. В результате инцидента никто не пострадал.
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