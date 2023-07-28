Полиция ищет второго подозреваемого в подрыве на НПЗ в Самаре

В РФ разыскивают второго подозреваемого в совершении подрыва на территории нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Первый диверсант был задержан ранее.

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«Полиция ищет 48-летнего уроженца города Самарской области <…> по подозрению в организации взрыва. Предполагается, что он передвигается по области на автомобиле», — передают авторы telegram-канала Baza.

Пока нет достоверной информации о том, причастен ли подозреваемый в диверсии на заводе.