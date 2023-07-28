"Сейчас на месте случившегося работают все экстренные службы. В администрации города провел оперативный штаб. Первое, что необходимо сделать, - оказать всю необходимую помощь медицинскую и психологическую пострадавшим. Также организовать работу по обследованию разрушений. В районе происшествия будет введен режим чрезвычайной ситуации", - написал мэр.