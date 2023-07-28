Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Ростовской областью

Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Ростовом-на-Дону, Азовом и в районе села Чалтырь Ростовской области . Об этом пишет Telegram-канал «112».

В свою очередь, губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Азовском районе региона средствами ПВО была поражена еще одна ракета. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.