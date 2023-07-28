Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Ростовской областью
Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Ростовом-на-Дону, Азовом и в районе села Чалтырь Ростовской области. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Как пишет канал, предварительно, сработала система противовоздушно обороны (ПВО).
В свою очередь, губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Азовском районе региона средствами ПВО была поражена еще одна ракета. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
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