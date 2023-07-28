Взрыв на НПЗ в Самаре: что известно к этому часу

На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв, подозреваемый задержан

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самаре сработало взрывное устройство. Подозреваемый в организации взрыва уже задержан. Об этом депутат написал в своём Telegram-канале.

Хинштейн также добавил, что в результате взрыва никто не пострадал, серьёзных разрушений нет.

«На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство», – написал он.

Позже появилась информация, что правоохранительные органы задержали подозреваемого в организации взрыва мужчину. В данный момент ведутся следственные мероприятия, выясняется мотив подозреваемого. Как добавил Хинштейн, задержанный является работником нефтеперерабатывающего завода, на котором произошёл взрыв.

«Благодаря профессиональным и оперативным действиям органов ФСБ, предполагаемый организатор взрыва на территории Куйбышевского НПЗ задержан в Оренбургской области при попытке выехать за пределы РФ. По предварительной информации, задержанный – является работником КНПЗ. Ранее он переехал в Россию с территории Украины», – добавил Хинштейн.