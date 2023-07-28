Хинштейн заявил о взрыве на заводе в Самаре
На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошёл взрыв, заявил глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн.
«По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших — нет», — сообщил он.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в центре Таганрога, предположительно, взорвалась ракета.
Голубев отметил, что в результате ЧП погибших нет, есть несколько пострадавших.