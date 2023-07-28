Губернатор заявил, что причиной взрыва в Таганроге могла быть ракета

Причиной взрыва в Таганроге предположительно стала ракета, на месте работают спасатели. Об этом 28 июля сообщил в своих соцсетях глава региона Василий Голубев.

Как отметил губернатор, в результате произошедшего погибших нет. Несколько человек получили ранения, к ним выехали бригады скорой помощи.

«В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе «Чехов сад» взорвалась предположительно ракета», — написал Голубев.