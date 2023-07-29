В Казани несколько районов остались без электричества из-за урагана

В Казани произошел мощный ураган. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Уточняется, что в городе ветер срывает крыши зданий, переворачивает остановки и рвет провода.

По данным информационного ресурса, в нескольких районах Казани нет электричества, а упавшие деревья повредили автомобили.

12 июля на северо-восток Татарстана обрушился порывистый ветер с ливнем. Стихия повредила несколько домов, были оборваны линии электропередачи, а градом побит урожай.

28 июля Гидрометцентр РФ объявил о наличии желтого уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье до 21:00 мск 29 июля. Причиной уровня погодной опасности стали сильные дожди, грозы и порывы ветра до 15 м/с в столице и до 17 м/с в области.