В Казани несколько районов остались без электричества из-за урагана

В Казани произошел мощный ураган. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
Уточняется, что в городе ветер срывает крыши зданий, переворачивает остановки и рвет провода.
По данным информационного ресурса, в нескольких районах Казани нет электричества, а упавшие деревья повредили автомобили.
12 июля на северо-восток Татарстана обрушился порывистый ветер с ливнем. Стихия повредила несколько домов, были оборваны линии электропередачи, а градом побит урожай.
28 июля Гидрометцентр РФ объявил о наличии желтого уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье до 21:00 мск 29 июля. Причиной уровня погодной опасности стали сильные дожди, грозы и порывы ветра до 15 м/с в столице и до 17 м/с в области.
В департаменте курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи сообщали, что пляжи в городе закрыты, купание запрещено в связи со штормом на море и риском образования смерчей на участке Магри — Веселое до конца суток 29 июля.