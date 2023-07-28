Названо число пострадавших при взрыве в Таганроге

При взрыве в городе Таганроге Ростовской области пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Все трое получили осколочные ранения, уточняет Telegram-канал Baza.

Мощный взрыв произошел в городе в пятницу, 28 июля в районе улицы Адмирала Крюйса около аквапарка «Лазурный». Звуковой волной выбило окна в окнах близлежащих домов, у припаркованных автомобилей сработали системы сигнализации.