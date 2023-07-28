Опубликовано видео последствий взрыва в Таганроге

Очевидцы публикуют в соцсетях видео с места взрыва в Таганроге недалеко от аквапарка «Лазурный». На кадрах, которые приводит Telegram-канал SHOT, видно клубы черного дыма.

Telegram-канал Readovka также сообщает, что всего раздалось два взрыва. По его информации, они прогремели в районе торгового комплекса «Радуга Молл». К месту происшествия выдвинулись экстренные службы.

Ранее взрыв раздался в Доме профсоюзов в Одессе. По данным полицейского отделения города, в здании сдетонировала граната. Причиной взрыва стало неосторожное обращение. Установлено, что в результате имеется один погибший. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, все обстоятельства уточняются.