Из Вьетнама в Россию экстрадируют мошенника
Вьетнам экстрадирует в Россию гражданина, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 28 июля сообщается в соцсетях Генпрокуратуры РФ.
По версии следствия, россиянин разместил на одном из сайтов объявление о продаже мобильного телефона. Позднее 29 заинтересованных в приобретении устройства перевели ему средства на общую сумму 1 миллион рублей, после чего злоумышленник похитил деньги и скрылся. Он был объявлен в международный розыск, после чего запрос об установлении его местоположения был направлен во Вьетнам.
«Благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с зарубежными коллегами удалось добиться принятия положительного решения о выдаче обвиняемого», — говорится в сообщении.
Отмечается, что передача подозреваемого российской стороне уже состоялась в аэропорту Ханоя. Он будет доставлен в Новосибирск.