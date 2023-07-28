Из Вьетнама в Россию экстрадируют мошенника

Вьетнам экстрадирует в Россию гражданина, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 28 июля сообщается в соцсетях Генпрокуратуры РФ .

По версии следствия, россиянин разместил на одном из сайтов объявление о продаже мобильного телефона. Позднее 29 заинтересованных в приобретении устройства перевели ему средства на общую сумму 1 миллион рублей, после чего злоумышленник похитил деньги и скрылся. Он был объявлен в международный розыск, после чего запрос об установлении его местоположения был направлен во Вьетнам.