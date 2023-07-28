В Таганроге Ростовской области произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным информационного канала, взрыв произошел в районе аквапарка «Лазурный» на улице Адмирала Крюйса.

21 июля на складе с макулатурой в Аксае Ростовской области произошел пожар. По данным МЧС, площадь возгорания достигла 2500 квадратных метров. Пожару был присвоен третий уровень сложности.

24 июля сообщалось, что в Рязанской области водитель грузовика «КамАЗ» случайно наехал на беспилотник, после чего произошел взрыв.

20 июля в Рязанской области был атакован аэродром. По данным Baza, в атаке использовались похожие квадрокоптеры.

Согласно заявлению представителя украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрия Игната, слова которого приводят «Известия», Россия обладает значительным преимуществом перед Вооруженными силами Украины в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), особенно в контексте борьбы с дронами.