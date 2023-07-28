Более 80 человек заразились корью в Татарстане

В Татарстане продолжают регистрироваться случаи заболевания корью, на сегодняшний день заразились 83 человека. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина, пишет РИА Новости.

«На сегодня в республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей. Из числа заболевших 41 человек – иностранные граждане, и среди них основная доля заболевших - прибывшие из Таджикистана, 33 человека», - пояснила она.

При этом, по словам руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану, 67% заболевших не делали прививки против кори.

В контакте с заболевшими находилось 20,7 тысячи человек. Из них 2,9 тысячи человек подлежали вакцинации, 80% вакцинированы, пояснила она, заметив, что имеющиеся риски «в целом управляемы».

Ранее в четырех муниципалитетах Липецкой области были выявлены очаги заболевания корью, подтвержден 21 случай. А в селе Средняя Елюзань Пензенской области был объявлен карантин из-за кори. На въезде в населенный пункт были установлены посты для измерения температуры, а для жителей развернули передвижные пункты вакцинации. К 18 июля в регионе с подозрением на корь было выявлено 72 человека, из них 64 – дети.