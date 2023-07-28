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Трое российских альпинистов пропали при восхождении в Киргизии

Российские альпинисты пропали во время восхождения на самую высокую точку в Киргизии — пик Победы. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Трое российских альпинистов пропали при восхождении в Киргизии
©  Jaan Künnap / Wikimedia

Источник уточняет, что трое граждан России и один гражданин Литвы заключили договор с местной турфирмой и отправились на пик Победы не по обычному маршруту, а по более сложному. С ними удалось установить связь 19 июля, когда они были на высоте 6,9 тысячи метров.

В понедельник, 24 июля, альпинист из Литвы отправил по спутниковому телефону запрос о помощи, указав координаты. С 24 по 26 июля сотрудники турфирмы проводили поиски туристов на вертолете, которые не увенчались успехом.

Группа туристов из Белоруссии пропала на Эльбрусе

Известно, что на пик Победы отправилась группа из 23 спасателей. Они ведут поиски с учетом риска схода лавин.

Ранее стало известно о пропаже шести белорусов на горе Эльбрус во время восхождения. Сообщалось, что группа альпинистов не зарегистрировала маршрут заранее. Путешественники поднимались по западному склону горы и перестали выходить на связь.

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