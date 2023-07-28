Трое российских альпинистов пропали при восхождении в Киргизии

Российские альпинисты пропали во время восхождения на самую высокую точку в Киргизии — пик Победы. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

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Источник уточняет, что трое граждан России и один гражданин Литвы заключили договор с местной турфирмой и отправились на пик Победы не по обычному маршруту, а по более сложному. С ними удалось установить связь 19 июля, когда они были на высоте 6,9 тысячи метров.

В понедельник, 24 июля, альпинист из Литвы отправил по спутниковому телефону запрос о помощи, указав координаты. С 24 по 26 июля сотрудники турфирмы проводили поиски туристов на вертолете, которые не увенчались успехом.

Известно, что на пик Победы отправилась группа из 23 спасателей. Они ведут поиски с учетом риска схода лавин.