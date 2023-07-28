На Ямале нашли тело пропавшего год назад парапланериста

«Проводится доследственная проверка по обнаружению тела с металлоконструкцией от летательного аппарата. После завершения проверки и судебно-криминалистической экспертизы станет ясно, тот ли это парапланерист, что пропал год назад», — приводит сообщение ведомства URA.RU.