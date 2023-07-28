Автомобиль загорелся на проезжей части в центре Москвы
Автомобиль загорелся на проезжей части в районе дома 79 на Садовнической улице. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено, — говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы столицы, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Недавно несколько автомобилей столкнулись в Москве на Поречной улице в районе дома 31. Один из них загорелся.
В связи с ухудшением погодных условий москвичам рекомендуется соблюдать скоростной режим на дорогах. Метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила об опасной погоде в Москве в ночь на 19 июля.