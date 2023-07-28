На побережье Одесской области взорвались 10 морских мин

На побережье Одесской области за сутки сдетонировали 10 морских мин.

Об этом сообщило издание "Вести" со ссылкой на представителя оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталью Гуменюк.

По ее информации, за сутки на побережье Одесской области сдетонировали 10 морских мин, две из которых были уничтожены контролируемо.