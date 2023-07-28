В Волгограде священника отстранили от служения после инцидента на дороге
Иерей Сергий Акимочкин отстранен от служения после произошедшего с ним инцидента в Волгограде, сообщили ТАСС в пресс-службе Волгоградской епархии.
"На текущий момент иерей Сергий Акимочкин отстранен от служения", - сказали в пресс-службе.
Ранее представитель экстренных служб города сообщил ТАСС, что священник в алкогольном опьянении устроил массовое ДТП в Волгограде, а позже оказывал сопротивление сотрудникам полиции и высказывал в их адрес угрозы. Уточнялось, что по результатам медицинского освидетельствования был установлен факт алкогольного опьянения, с которым водитель не согласился.
Собеседник агентства также отметил, что ранее мужчина уже был судим, а сейчас по факту нанесенных телесных повреждений и угроз сотрудникам полиции в отношении него составлены материалы. В Волгоградской епархии ТАСС подтвердили инцидент.