В Волгограде священника отстранили от служения после инцидента на дороге

Иерей Сергий Акимочкин отстранен от служения после произошедшего с ним инцидента в Волгограде, сообщили ТАСС в пресс-службе Волгоградской епархии.

"На текущий момент иерей Сергий Акимочкин отстранен от служения", - сказали в пресс-службе.

Ранее представитель экстренных служб города сообщил ТАСС, что священник в алкогольном опьянении устроил массовое ДТП в Волгограде, а позже оказывал сопротивление сотрудникам полиции и высказывал в их адрес угрозы. Уточнялось, что по результатам медицинского освидетельствования был установлен факт алкогольного опьянения, с которым водитель не согласился.