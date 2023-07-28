Пытавшемуся пронести в самолет героин пенсионеру пригрозили пожизненным сроком

В аэропорту Мельбурна пенсионер попытался пронести в самолет героин и попался полиции. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 77-летний новозеландец направлялся домой из Таиланда. Во время проверки в австралийском аэропорту сканеры выявили в его багаже белое вещество, которое, как выяснила экспертиза, оказалось героином. Всего в сумке было два килограмма наркотика — товарное количество вещества.

В ходе первого судебного заседания преступника арестовали и пригрозили ему максимальным наказанием — пожизненным сроком в тюрьме.