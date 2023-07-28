Найдено тело супруги геолога, погибшего при странном взрыве под Выборгом

В Ленинградской области обнаружили тело супруги 62-летнего геолога Виктора Гуревича, который погиб во время похода. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил Telegram-канал SHOT.

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В публикации говорится, что фрагменты тела женщины были найдены в Большом Зеленодольском озере и на его берегу. Сейчас на месте продолжают работать водолазы и профильные специалисты экстренных служб, передает Telegram-канал.

Напомним, что сегодня стало известно о трагической истории, произошедшей в Выборгском районе под Санкт-Петербургом. Геолог Виктор Гуревич вместе с супругой отправился в поход, во время которого произошло несчастье. По одной из версий оперативников, мужчину могло убить ударной волной от разорвавшейся печки — её фрагменты были найдены рядом с воронкой от взрыва.