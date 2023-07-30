Заммэра Архангельска Шевцова арестовали по делу о крупной взятке

Заместителя мэра Архангельска Владислава Шевцова арестовали по делу о получении крупной взятки. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщили в пресс-службе регионального СК.

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Суд избрал в отношении заммэра меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом второго фигуранта дела отправили под домашний арест, передает Telegram-канал ведомства.