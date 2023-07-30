Заммэра Архангельска Шевцова арестовали по делу о крупной взятке
Заместителя мэра Архангельска Владислава Шевцова арестовали по делу о получении крупной взятки. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщили в пресс-службе регионального СК.
Суд избрал в отношении заммэра меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом второго фигуранта дела отправили под домашний арест, передает Telegram-канал ведомства.
По данным СК, злоумышленники на протяжении двух лет ежемесячно получали от представителя коммерческой организации взятку в размере 150 тысяч рублей. Представитель власти, в свою очередь, давал возможность заинтересованным лицам вести бизнес на полигоне твердых бытовых отходов.