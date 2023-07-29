Замглавы Архангельска задержан по подозрению в получении крупной взятки

Заместитель главы Архангельска задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

По данным следствия, на протяжении двух лет подозреваемый ежемесячно получал от представителя коммерческой организации взятку в сумме 150 тыс. рублей за предпринимательскую деятельность на полигоне твердых бытовых отходов. Он получил незаконное денежное вознаграждение в сумме более 3,5 млн рублей.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы до 24 сентября арестовал гендиректора Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО) Игоря Игина по делу о получении взятки.

Должность Игина в сообщении не уточняется, однако, согласно информации на официальном сайте ФГУП «НО РАО», он является генеральным директором предприятия.