В центре Парижа пять мужчин изнасиловали женщину

По данным издания, в день инцидента 27-летняя пострадавшая гуляла по скверу недалеко от Эйфелевой башни. Во время прогулки на нее напали пять злоумышленников.

Как отмечают авторы, подобные инциденты уже происходили на Марсовом поле раньше. Так, в сентябре 2022 года туристку из Канады также изнасиловали недалеко от Эйфелевой башни. Еще один инцидент произошел в мае 2023 года. Неизвестные напали на сестер из Бразилии. Над одной из них надругались.