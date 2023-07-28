В центре Парижа пять мужчин изнасиловали женщину

В Париже пятерых мужчин подозревают в групповом изнасиловании женщины. Об этом сообщает Le Parisien.
По данным издания, в день инцидента 27-летняя пострадавшая гуляла по скверу недалеко от Эйфелевой башни. Во время прогулки на нее напали пять злоумышленников.
После случившегося правоохранители завели уголовное дело. На данный момент троих мужчин разыскивают. Личности всех нападавших не разглашают.
Как отмечают авторы, подобные инциденты уже происходили на Марсовом поле раньше. Так, в сентябре 2022 года туристку из Канады также изнасиловали недалеко от Эйфелевой башни. Еще один инцидент произошел в мае 2023 года. Неизвестные напали на сестер из Бразилии. Над одной из них надругались.
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