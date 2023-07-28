Суд приговорил к 11 годам колонии мужчину, до смерти избившего женщину в Люберцах

Люберецкий городской суд приговорил местного жителя к 11 годам колонии строгого режима за избиение незнакомой женщины, которое привело к гибели потерпевшей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в пятницу, 28 июля.

По ее словам, преступление произошло 30 апреля у подъезда жилого дома в Люберцах. Местная жительница сделала замечание пьяному мужчине, после чего тот ударил женщину по голове. После того, как она упала, злоумышленник ударил ее ногой в грудь. Потерпевшую госпитализировали, тем же вечером она скончалась в больнице от полученных травм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и приговорил его к 11 годам исправительной колонии строгого режима.