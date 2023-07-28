Суд арестовал рецидивиста за домогательства к подростку в российском отеле

Ранее стало известно, что школьник и рецидивист списались в Telegram, а на следующий день после дружелюбной беседы мужчина позвал подростка в дорогой отель. Несовершеннолетний согласился и на несколько часов пропал. Его мама забила тревогу и попросила друзей найти сына по геолокации телефона. В результате выяснилось, что школьник находится в «Ролексе». Женщина пришла в отель и попросила показать камеры, чтобы она могла опознать сына. Сотрудники ей в этом отказали. Они также заявили, что несовершеннолетних у них нет. Дело в том, что при заселении документы подростка работники отеля не проверили, а насильник заявил, что его молодому спутнику уже 19 лет.