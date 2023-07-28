Мужчина нашел миллион рублей на улице и был задержан

Сотрудникам столичной полиции удалось задержать 27-летнего мужчину, который обнаружил в столице бесхозный сверток с миллионом рублей. Об этом проинформировал Telegram-канал «МВД Медиа».

Отмечается, что у мужчины изъяли более 600 тысяч рублей. Остальная часть денежных средств была имя потрачена, говорится в сообщении. В настоящее время фигурант дела находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, добавляется в нем.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса («Кража»).

В материалах дела указано, что потерпевший находился на парковке, которая расположена на Мантулинской улице. Он положил на крышу своего автомобиля сверток с деньгами, однако затем ему поступил звонок на телефон, в связи с чем он отвлекся. После этого он уехал, а денежные средства упали на проезжую часть. Они были подобраны подозреваемым.