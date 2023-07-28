Губернатор Нью-Йорка сообщила о токсичном дыме после пожара на солнечной электростанции

"Крупный пожар на солнечных панелях в округе Джефферсон нанес значительный ущерб и привел к выделению большого количества дыма, который представляет опасность, - сказано в пресс-релизе губернатора. - Я призываю всех членов местного сообщества следовать рекомендациям по охране здоровья, чтобы защитить себя и свои семьи, и избегать воздействия дыма или других токсинов".