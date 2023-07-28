Появились подробности о зажатом в эскалаторе ребенке на станции «Чистые пруды»
Ногу четырехлетнего мальчика зажало в эскалаторе на станции «Чистые пруды» из-за невнимательности родителей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Московского метрополитена в пятницу, 28 июля.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в переходе между станциями «Тургеневская» и «Чистые пруды» в районе 11:45. Нога ребенка попала в ленту эскалатора.
— Эскалатор был немедленно остановлен, сотрудниками станции вызвана скорая помощь. Ногу ребенка освободили, серьезных повреждений нет, — отметили в пресс-службе.
После оказания медицинской помощи мальчика отпустили: родители от госпитализации отказались.
Пресс-служба метрополитена призвала родителей внимательно следить за детьми на всех этапах поездки, соблюдать правила пользования метро и безопасного поведения.
Похожая история произошла на станции МЦД-1 Окружная 3 января. Эскалатор в северном вестибюле зажал голову 11-летнего подростка. Ребенка госпитализировали, врачи оценили нанесенный здоровью вред как средний. Ответственный за безопасность на станции сотрудник скоро предстанет перед судом.