Ногу ребенка зажало эскалатором в столичном метро

В Москве на станции метро «Чистые пруды» ногу ребенка зажало эскалатором. Медики оказывают мальчику помощь. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.

Как уточняется, сотрудники подземки и врачи сумели освободить ногу ребенка. У 4-летнего мальчика началось кровотечение. Медики оказывают помощь пострадавшему. Подробности инцидента выясняются.

В пресс-службе столичного дептранса сообщили, что инцидент произошел из-за невнимательности родителей. Серьезных повреждений у ребенка не зафиксировано.

Ранее в эскалаторе между станциями «Краснопресненская» и «Баррикадная» Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий застряла собака. Лапа таксы попала в гребенку входной площадки. Четвероногому пассажиру оперативно помогли работники метро, которые переключили эскалатор.