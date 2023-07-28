Замглавы администрации Балашихи задержали за махинации с аварийным жильем

По данным издания, речь идет о Евгении Сироте, которую заподозрили в махинациях с расселением аварийного жилья. Силовики проводят обыски в ее кабинете, саму чиновницу доставили на допрос к следователю. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.