Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке дрона на Москву
В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Москву пострадавших нет. Об этом в своем Telegram заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее градоначальник сообщил, что силы Минобороны сбили дрон в Московской области. В военном ведомстве подтвердили эту информацию, уточнив, что беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны.
24 июля МИД России предупредил, что Москва оставляет за собой право принять жесткие меры в ответ на атаки БПЛА в столице и Крыму.
«Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели», — отметили в российском дипломатическом ведомстве.
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