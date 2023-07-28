В США волонтера арестовали по подозрению в сексе с подростком

Правоохранители США подозревают волонтера в изнасиловании подростка. Об этом сообщает KMIZ.

Как отмечают журналисты, о связи с добровольцем по имени Дженнифер Сесил подросток рассказал родителям, после чего те заявили в полицию.

В беседе с правоохранителями школьник заявил, что с декабря 2022 года по июль 2023 года они с 41-летней женщиной состояли в отношениях. Иногда пара занималась сексом у нее дома.

По словам подростка, в это время они обменивались материалами интимного характера в социальных сетях. Так, однажды Сесил написала школьнику о его вещах, забытых на ее постели. Отмечается, что родители якобы связались с мужем добровольца и после этого женщина призналась в содеянном. После ареста волонтер заявила о своей невиновности.