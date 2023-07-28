На российском оборонном заводе «Сигнал» начались обыски

В Челябинске сотрудники УФСБ и ГУ МВД начали проводить обыски на оборонном заводе «Сигнал». Об этом сообщает 74.ru.

По информации издания, силовики пришли в кабинет генерального директора завода. Известно, что обыски проходят в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

С 2015 года директора предприятия распоряжались реализовывать пиротехническую продукцию аффилированным юридическим лицам по цене в два раза ниже себестоимости. Ущерб заводу составил десять миллионов рублей.