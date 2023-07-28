Двое гостей столицы до смерти избили мужчину на юге Москвы

Двое приезжих из Брянска до смерти избили 37-летнего мужчину и отправили его друга в больницу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 28 июля.

По ее словам, преступление произошло в Чертаново. Компания молодых людей поссорилась с 37-летним местным жителем и его знакомым. В ходе конфликта гости столицы начали избивать мужчин. Пострадавших госпитализировали, позже один из них скончался в больнице.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Фигурантов задержали. Суд заключил мужчин 1996 и 2001 годов рождения под стражу.