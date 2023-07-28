В Новороссийске загорелся склад на 1000 квадратных метров

Сильный пожар начался в крупном складском помещении в Новороссийске на улице Золотая Рыбка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров.

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- Сообщение о пожаре поступило в Новороссийский гарнизон 28 июля в 13:47, в 14 часов первые подразделения прибыли на место и установили, что горит складское помещение на площади порядка 400 квадратных метров, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В 14:48 в МЧС сообщили, что огонь распространился на тысячу "квадратов", но пожар локализован.