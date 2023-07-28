Российский школьник переехал сам себя на отцовском авто

В Гурьевском районе Калининградской области 12-летний школьник переехал сам себя на отцовском автомобиле и попал в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

© Lenta.ru

По его сведениям, российский подросток решил прокатиться на машине Renault. Он завел иномарку, стартанул задним ходом и вывалился из незакрытой двери.

Несовершеннолетнего госпитализировали с травмой ноги. В отношении его родителей пообещали провести проверку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге шестиклассник угнал BMW и устроил ДТП, врезавшись в машину полицейских. В результате произошедшего никто не пострадал.