Найдена последняя туристка группы, пропавшей в Бурятии 6 июля

В Бурятии найдено тело туристки из Новосибирска, которая пропала во время сплава по реке Снежной. Об этом сообщили в МЧС.

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Как уточняется, накануне спасатели на вертолете Ми-8 МЧС России были доставлены на реку Ара-Буректай в Бурятии. Поиски велись на катамаранах в течении двух дней. Утонувшую женщину нашли на реке Снежной в районе горы Шапка Мономаха. Она стала последней из восьми туристов, которых унесло течением. В настоящее время поисковые работы завершены.

Напомним, туристы из Новосибирска совершали сплав на катамаранах по реке Снежной. 6 июля катамараны перевернулись, в результате чего в воде оказались восемь человек. Три человека самостоятельно выбрались на берег, остальных унесло течением.