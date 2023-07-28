В Госдуму внесен законопроект о сроке до четырех лет лишения свободы за мелкое взяточничество

За получение взятки до 10 тыс. рублей будет грозить от 3 до 4 лет лишения свободы, а также конфискация имущества. О внесении такого законопроекта в Госдуму сообщил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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По его словам, такая же ответственность предлагается за коммерческий подкуп, в размере, не превышающем указанную сумму.

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"Совместно с коллегами внесли законопроект об усилении ответственности за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп, - заявил политик, которого цитирует его пресс-служба. - Речь идет о суммах, не превышающих 10 тысяч рублей. Это важно, поскольку именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция - явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере".

Он также уточнил, что к совершившим такие преступления будет применяться конфискация имущества. По действующему законодательству она не предусмотрена, однако ее введение позволит компенсировать ущерб потерпевшим.

Кроме того, появляются новые квалифицирующие признаки, такие как "вымогательство", "совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "заведомая незаконность действия (бездействия)".

"Кроме огромной общественной опасности, которую несет в себе такая коррупция, создавая у нечистых на руку чиновников иллюзию вседозволенности и открывая тем самым путь к многомиллиардным взяткам, зачастую такие преступления приобретают характер криминального бизнеса", - заявил Василий Пискарев.

Он пояснил, что отдельные лица, нередко объединенные в организованную группу, методом регулярных поборов набирают суммы, сопоставимые с крупными взятками.

Правоприменительная практика с 2016 года показывает рост таких преступлений, отметил также глава комитета. Например, доля мелких взяток составила в 2021 г. пятую часть всех коррупционных преступлений.