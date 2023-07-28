В Крыму охранника детского сада обвиняют в домогательствах к воспитанникам

Правоохранители Крыма возбудили уголовное дело в отношении охранника детского сада по подозрению в домогательствах к маленьким детям. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

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Об инциденте стало известно после жалобы одной из пострадавших. Девочка пожаловалась матери на охранника, который разрешил ей и еще одной воспитаннице использовать его мобильный телефон. Взамен они должны сфотографировать себя голыми. После просьбы мужчина отправился на обход территории. Женщина оповестила о произошедшем полицию.