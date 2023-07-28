Беспилотник упал возле железнодорожной станции в Крыму

В районе железнодорожной станции Джанкой в Крыму упал беспилотник. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации авторов поста, дрон рухнул в поле возле железнодорожного перегона. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. На движении поездов произошедшее не повлияло. Сейчас обломки беспилотника изучают специалисты. Власти региона информацию не комментировали.

В свою очередь, Telegram-канал Mash уточняет, что беспилотник обнаружили на девятом километре перегона между Джанкоем и Богемкой. Место инцидента находится в километре от села Калиновка Джанкойского района.