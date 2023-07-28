В Херсонской области обнаружили схрон с гранатометами и автоматом

Сотрудники полиции и Росгвардии в Херсонской области обнаружили схрон с боеприпасами и оружием, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону. Тайник располагался близ села Шевченко Чаплынского района. Оружие было зарыто в поле в зарослях травы.

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Силовики изъяли из схрона 25 гранат ВОГ-25П, гранатометы РПГ-26 и РШГ-1, две гранаты РДГ-25, автомат АК-74М с четырьмя магазинами, 348 патронов, армейскую разгрузку и пластину промедола — средства, применяемого при серьезных травмах и различных заболеваниях, сопровождающихся сильными болевыми ощущениями.

Находки поместили в комнату хранения территориального отдела полиции. О лицах, организовавших этот схрон, не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что рабочие во время стройки обнаружили схрон боеприпасов у пожилой жительницы Воронежа. Пенсионерка хранила на грядках ручные гранаты и тротиловые шашки. Следователям предстоит выяснить, откуда у россиянки боеприпасы. В случае обвинительного приговора ей грозит 11 лет лишения свободы.