Появились фото обломков пытавшегося атаковать Москву беспилотника

Появились фотографии обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который этой ночью пытался атаковать Москву. Снимки опубликовал Telegram-канал Shot.

По информации издания, дрон упал в Троицком административном округе. Специалисты уничтожили его около 03:30 в пятницу, 28 июля, в поселке Птичное.

В результате инцидента никто не пострадал. Разрушений на земле обнаружено не было. Как утверждает Shot, тип БПЛА пока установить не удалось.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что беспилотник попытался атаковать город.

Он подчеркнул, что дрон был сбит силами Минобороны России. Столичный мэр заверил, что пострадавших и разрушений нет.