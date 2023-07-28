В Донецке сообщили об ударе ВСУ по центру города

"Прилеты в самом центре города. Есть возгорание многоквартирного дома на проспекте Комсомольский", - сказал собеседник агентства, добавив, что информация о пострадавших уточняется.

Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по городу в 18:05 мск было выпущено три ракеты из реактивных систем залпового огня.