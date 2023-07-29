Москвич зарезал жену после спора о воспитании годовалой дочери

Житель Москвы зарезал жену из-за спора о воспитании маленькой дочери на востоке столицы, сообщает прокуратура города в своем Telegram-канале. Семья была неблагополучной, их малолетнюю дочь ранее изъяли органы опеки. Мужчине грозит 15 лет тюрьмы по статье за убийство.

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По данным ведомства, тело женщины было обнаружено 29 июля по улице Молостовых. На месте убийства полицейские обнаружили полностью окровавленный нож.

Мужчина показал, что ссора произошла из-за разногласий по воспитанию их дочери 2022 года рождения, которую накануне из неблагополучной семьи изъяли уполномоченные органы, — говорится в сообщении.

33-летний подозреваемый признался, что в пылу ссоры, произошедшей 28 июля, нанес своей 39-летней супруге удар ножом в шею, отчего та скончалась на месте.

Ранее в Подмосковье вольнонаемный сотрудник дорожной полиции сбил велосипедиста на дороге, после чего ударил его ножом, а затем скрылся с места происшествия. Раненого заметили прохожие, которые вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали с ранением печени.