СМИ: в разбившемся на Алтае вертолете Ми-8 летела группа эзотериков

В вертолете Ми-8, потерпевшем крушение на Алтае, летела группа эзотериков. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным портала, среди 13 туристов были нейропсихологи, массажисты нетрадиционной медицины, целители, трансформационные тренеры.

Группа направлялась к горе Белуха, с тем, чтобы посетить «место силы» и зарядиться энергетикой.

Уточняется, что первоначально эзотерики выбрали другого авиаперевозчика, но затем поменяли его на «Алтай авиа».