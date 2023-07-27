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СМИ: в разбившемся на Алтае вертолете Ми-8 летела группа эзотериков

В вертолете Ми-8, потерпевшем крушение на Алтае, летела группа эзотериков. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

СМИ: в разбившемся на Алтае вертолете Ми-8 летела группа эзотериков
© РИА Новости

По данным портала, среди 13 туристов были нейропсихологи, массажисты нетрадиционной медицины, целители, трансформационные тренеры.

Группа направлялась к горе Белуха, с тем, чтобы посетить «место силы» и зарядиться энергетикой.

В МЧС уточнили данные по погибшим при падении вертолета на Алтае

Уточняется, что первоначально эзотерики выбрали другого авиаперевозчика, но затем поменяли его на «Алтай авиа».

Напомним, что вертолет упал при заходе на посадку в Тюнгуре (Усть-Коксинский район). Инцидент унес жизни четырех туристов. Члены экипажа остались в живых.

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