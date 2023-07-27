СМИ: в разбившемся на Алтае вертолете Ми-8 летела группа эзотериков
В вертолете Ми-8, потерпевшем крушение на Алтае, летела группа эзотериков. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным портала, среди 13 туристов были нейропсихологи, массажисты нетрадиционной медицины, целители, трансформационные тренеры.
Группа направлялась к горе Белуха, с тем, чтобы посетить «место силы» и зарядиться энергетикой.
Уточняется, что первоначально эзотерики выбрали другого авиаперевозчика, но затем поменяли его на «Алтай авиа».
Напомним, что вертолет упал при заходе на посадку в Тюнгуре (Усть-Коксинский район). Инцидент унес жизни четырех туристов. Члены экипажа остались в живых.
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